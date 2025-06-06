Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области 53 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Известны результаты экзаменов по литературе, истории и химии, которые прошли 23 мая. Высшие баллы получили 53 юных жителя Челябинской области. По какому предмету наибольшее число отличников? Читайте в нашем материале.

Наибольшее количество стобалльников оказалось в списке сдавших химию — 33 выпускника получили высший балл. Еще 17 выпускников отличились, написав на 100 баллов ЕГЭ по литературе, и три выпускника максимально успешно смогли написать экзамен по истории. Отмечается, что в списке стобалльников ребята из разных городов Челябинской области. Это и областной центр Челябинск, и Магнитогорск, также Снежинск, Миасс, Верхний Уфалей, Озерск и другие территории.

Вчера, 5 июня, школьники написали ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку (письменная часть). А сегодня, 6 июня, экзамены по выбору сдают выпускники девятых классов. Сегодня проверяют знания по географии, информатике и обществознанию.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133734/