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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.07.2026 год. Подробнее

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Жительницу Челябинской области укусил ядовитый паук-пришелец.

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«Байкал обжигает холодом, но это того стоит»: эколог из Челябинска о заплыве в ледяной воде.

«Байкал обжигает холодом, но это того стоит»: эколог из Челябинска о заплыве в ледяной воде. Подробнее

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Оперативная обстановка на 24.07.2026 год. Подробнее

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Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

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Доработать площадку хотят к 2035 год. Подробнее

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Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Ведомство готовит групповой иск в суд. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня вторник 28 июля 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 19 °С

• атмосферное давление 743 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 97 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения;

К.Маркса 16,20 с 9:30 до окончания

Луначарского 3-3п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения:

Комсомольская с 1 по 7, Семашко с 4 по 7 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения:

Луначарского 3-3п с 9 до 14 часов

Вниманию Озерчан!

В связи с выходом из строя комплекса водоподготовки ФГУП «ПО «МАЯК» прекращается подача ГВС на город Озерск и поселок Татыш.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Сегодня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Сегодня, 28 июля 2026 года, будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

В связи с производством работ по текущему ремонту автомобильных дорог с 28.07.2026 г. по 31.07.2026 г. будет затруднено движение транспорта на участке автомобильной дороги по ул. Иртяшская.

Просьба к водителям использовать объездные пути и убрать припаркованный транспорт вдоль проезжей части автомобильной дороги.

В связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. (с 09.00 до 17.00 часов) будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Менделеева (от пр. Победы, 51 до пр. Ленина, 80).

Просьба к владельцам транспортных средств убрать припаркованный транспорт и использовать объездные пути.

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

Несколько советов по вызову аварийных служб.

Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.

Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

3.Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 28 июля 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Ночью малооблачная погода, без осадков, днём переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днём юго-восточный, южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +16° до +21°, днем от +31° до +36°.

НЯ: 28-29 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

Днем 28 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

ОЯ: 28-29 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36° и более.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие трое суток (26-28 июля) на большинстве рек ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности, притока воды к прудам и водохранилищам.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 28-29 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 207 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64359/

2026-07-28PKT08:36:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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