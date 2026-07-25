MySQL Error!
MySQL error in file: /engine/modules/blockpro/block.pro.3.php at line 563
Error Number: 1021
The Error returned was:
Disk full (/tmp/#sql_276_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
SQL query:
SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, p.full_story, p.xfields, p.title, p.category, p.alt_name, p.allow_comm, p.comm_num, p.fixed, p.tags, e.news_read, e.allow_rate, e.rating, e.vote_num, e.votes from dle_post p LEFT JOIN dle_post_extras e ON (p.id=e.news_id) where approve AND NOT category regexp "[[:<:]](50)[[:>:]]" AND date >= "2026-07-25 16:23:15" - INTERVAL 31 DAY AND date < "2026-07-25 16:23:15" order by news_read DESC limit 0,7