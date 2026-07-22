Фото: ИА «Первое областное»

Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Ведомство готовит групповой иск в суд.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области после неоднократного обращения граждан в связи с ситуацией с интернет-магазином PROstore & PROtechno, объявило сбор данных для подачи группового иска. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Жители региона массово жалуются на неисполнение условий договора купли-продажи технически сложных товаров. Роспотребнадзор предполагает защищать права всех потребителей в одном судебном процессе.

В правоохранительные органы уже обратились более тысячи человек, считающих себя пострадавшими из-за того, что магазин не выполнил взятые на себя обязательства. Люди вносили предоплату, но технику не получили и не могут вернуть вложенные средства.

Список документов для включения в групповой иск и контакты для обращений опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. В числе документов значится оригинал претензии в организацию.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rospotrebnadzor-obyavil-sbor-obrashcheniy-postradavshikh-ot-internet-magazina-tekhniki-iz-oae/