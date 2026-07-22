Это не кино. Это чья-то жизнь, остановленная на вздохе.

Мы показываем их, чтобы вы, родители, наконец, увидели правду своими глазами. Правду, которую мы повторяем каждый сезон.

Вот она — цена одной минуты «покатушек с друзьями».

Вспомните, как это обычно звучит:

— «Мам, это же просто спортивный инвентарь».

— «Пап, я только по саду, аккуратно».

— «Я взял у друга покататься, чего такого?».

— «Да что может случиться? Я же умею ездить!»

Умеет ездить? Посмотрите на эти кадры, они тоже «умели ездить».

Родители! Мотоцикл — это не игрушка. Это оружие. И предоставить ключи подростку, сравнимо с передачей заряженного ружья. Оно когда-нибудь стрельнет.

Сохраните жизнь своим детям. Пока не поздно.

Госавтоинспекция Челябинской области обращается к вашему сердцу. Сделайте правильный выбор…

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