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«Земляника есть, клубники — море». Где в Челябинской области собирают больше всего лесных ягод.

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«Земляника есть, клубники — море». Где в Челябинской области собирают больше всего лесных ягод.

«Земляника есть, клубники — море». Где в Челябинской области собирают больше всего лесных ягод.

 «Земляника есть, клубники — море». Где в Челябинской области собирают больше всего лесных ягод.

Чтобы наполнить ведерки, нужно обладать терпением.

Чтобы набрать столько ягод, автор фото потратила четыре часа.

Много лесной земляники и клубники можно найти совсем недалеко от Челябинска — в Сосновском и Еткульском районах. Оттуда больше всего отзывов от любителей собирать ягоды.

Своими успехами жители Челябинской области делятся в соцсетях. Часто, чтобы собрать полные ведерки, хватает пары часов после работы. Походами в лес похвастались жители Еткульского района.

«Заскочила на два часа после работы… Земляника бежала за мной, но я не оборачивалась. Её все так же много. Сняла клеща и нашла три грибочка», — говорит Людмила.

Два часа — и ведерко полное.

А из грибов пока изредка попадаются только сыроежки.

Александр собирал землянику и клубнику около Старокамышинска. За каждую ягодку пришлось воевать с комарами.

«Как же всё-таки в лесу хорошо! Если бы еще не комары, которые размерами чуть меньше воробья, да еще и в огромном количестве. Жрут так, что ягоду собирать невозможно! А так земляника есть, клубники — море. Где-то поспела, а где-то еще спеет. Чабрец цветет вовсю, а душица только начинает», — поделился впечатлениями житель Копейска.

Еще больше успехи в другой части Еткульского района (более точные координаты «земляничных» мест люди не указывают — конкурентов и так много.

«Земляника есть! Много земляники. 4,1 часа на двоих. На пятки наступали конкуренты, поэтому все быстро», — поделилась Людмила.

Многие ходят в лес, чтобы посмотреть, пошли ли грибы, а в ведерки в итоге набирают ягоду. Это фото — из леса в Сосновском районе.

«Раз нет грибов, сегодня разведка по ягодам. Собирать можно, но выборочно, зеленой много. Сосновский район», — рассказала Нина.

Клубнику в лесу можно собирать и недоспелую — все равно сладкая.

«Земляники в лесу нынче очень много и это радует! Но сезон ее быстротечен и приближающиеся дожди уменьшают время сбора, это огорчает, — посетовала Татьяна, которая собрала ведерко в Сосновском районе. — По секрету — эффект фитнеса для нашей фигуры при сборе увеличивается в разы».

Если не хотите ездить в лес, можно купить ягоды, в том числе лесные, на рынке. Но расценки на некоторые могут шокировать.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/summer/2025/06/25/75632918/

2025-06-25PKT11:55:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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