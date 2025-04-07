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В столице Южного Урала строят очередные скейт-парк и памп-трек.

Новые площадки появятся на стадионе имени Колющенко в Советском районе Челябинска. Там после реконструкции уже есть много чего интересного.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», самые масштабные работы, которые вошли в план реконструкции стадиона, уже подошли к концу. Челябинцы уже сейчас могут оценить новое футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с безопасным прорезиненным покрытием, уличные тренажеры.

Для болельщиков обновили трибуны на 600 человек. А чуть позже на спортобъекте построят скейт-парк и памп-трек. Скейт-парк, как сообщала «Губерния», площадка не только для катания на скейтбордах, но и роликовых коньках, трюковых велосипедах и самокатах. Памп-трек — это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, не содержащая ровных участков. В Челябинской области в последние годы появилось много таких спортобъектов, а еще больше будет построено в ближайшем будущем.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132515/