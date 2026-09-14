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Поставки топлива в Челябинскую область организованы в ручном режиме.

Поставки топлива в Челябинскую область организованы в ручном режиме.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Поставки топлива в Челябинскую область организованы в ручном режиме.

Правительство страны усилит мониторинг и региональный анализ ситуации.

Для устранения локальных перебоев продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки. В ручном режиме обеспечивается снабжение Екатеринбурга, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областей, Пермского и Краснодарского краев. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива. В обсуждении приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, представители Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, главы регионов и отраслевые компании, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обращался в правительство Российской Федерации с просьбой увеличить лимиты поставок в регион. Вице-премьер Александр Новак поддержал инициативу и дал соответствующее поручение Министерству энергетики РФ.

Участники прошедшего совещания у зампредседателя правительства проанализировали текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузку производственной инфраструктуры и объемы имеющихся запасов топлива. Также рассмотрели ситуацию в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.

По данным Минэнерго, ранее данные поручения исполняются: на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) введены в эксплуатацию дополнительные установки — это позволило нарастить выпуск нефтепродуктов. Продолжается работа над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и ФАС — с другой. Их цель — поддерживать уровень цен на приемлемом уровне. При этом поставки нефтепродуктов в рамках северного завоза идут без перебоев и в установленные сроки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства: возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения (51 из них уже исполнено). Отмечается, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках согласованных параметров — они близки к уровню инфляции.

Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжать постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Среди ключевых задач — более точная оценка баланса производства и потребления нефтепродуктов в каждом субъекте страны, своевременное предложение механизмов решения возникающих проблем и детальный анализ состояния заправочной инфраструктуры на местах. Отдельное внимание предстоит уделить контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-09-15PKT10:17:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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