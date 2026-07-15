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Федеральные власти похвали Челябинскую область за развитие туризма.

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Федеральные власти похвали Челябинскую область за развитие туризма.

Федеральные власти похвали Челябинскую область за развитие туризма.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Федеральные власти похвали Челябинскую область за развитие туризма.

В Минэкономразвития России отметили эффективную организацию контроля в сфере туризма Челябинской области. В федеральном ведомстве обратили внимание, что качественно выстроенный надзор в сфере туристской индустрии помогает региону достигать хороших результатов.

Успехи в туристической отрасли Челябинской области отметили на совещании, которое на днях провел статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев. В совещании участвовало Главное управление координации развития туризма в Челябинской области. В региональном ведомстве уточнили, что на встрече обсуждали совершенствование системы регионального контроля, а также вопросы, которые касаются регулирования туристской деятельности.

— Высокая оценка федеральных органов власти по развитию туризма в Челябинской области подтверждает системную работу региона по повышению качества туристических услуг, соблюдению требований законодательства и созданию прозрачных условий для развития туристической отрасли, — обратили внимание в региональном управлении координации развития туризма.

Успехи в туриндустрии Челябинской области не в первый раз отмечают на федеральном уровне. В начале июля этого года на совещании по программе льготного кредитования в сфере туризма заместитель председателя федерального правительства Дмитрий Чернышенко похвалил наш регион за эффективную реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры. Он обратил внимание, что на Южном Урале сейчас активно развивают горнолыжные курорты, строят отели, а также создают уникальные парки. При этом областные власти стараются мыслить масштабно и не ограничиваться только природным и культурным туризмом. Понимая, что Челябинской области есть, чем похвастаться и в промышленной сфере, регион активно развивает индустриальные маршруты, а также помогает другим субъектам увидеть свой потенциал в промышленном туризме. К примеру, недавно выпускники пятого потока образовательной программы «Открытая промышленность» разработали 32 экскурсионных программы на предприятия. 13 экскурсионных маршрутов рассчитаны на простых туристов, 11 экскурсий носят профориентационный характер и еще восемь разработаны для деловой аудитории.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142044/

2026-07-17PKT12:59:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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