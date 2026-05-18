Обратная связь Среда, 20 мая, 08:04
Регистрация на сайте
Авторизация
|

Южноуральцы поздравляют друг друга с Днем пионерии.

Южноуральцы поздравляют друг друга с Днем пионерии. Подробнее

| Общественная жизнь

Первая половина июня ожидается аномально жаркой в Челябинской области.

Первая половина июня ожидается аномально жаркой в Челябинской области.

Изучаем предварительный прогноз. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области в мае‑2026 змеи стали активнее.

В Челябинской области в мае‑2026 змеи стали активнее.

В теплую погоду пресмыкающиеся вылезают на солнце и чаще попадаются людям. Подробнее

| Общественная жизнь

В трех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству.

В трех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область и АСИ разработали более 300 мероприятий для поддержки семей.

Челябинская область и АСИ разработали более 300 мероприятий для поддержки семей.

В больницах региона уже внедряют программу анкетирования для беременных. Подробнее

| Общественная жизнь

Из-за аномального «жаркого шторма» в Челябинске медики дали рекомендации.

Из-за аномального «жаркого шторма» в Челябинске медики дали рекомендации. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области в мае‑2026 змеи стали активнее.

В Челябинской области в мае‑2026 змеи стали активнее.

Фото: Рамиль Шаракаев, 2025 год

В Челябинской области в мае‑2026 змеи стали активнее.

В теплую погоду пресмыкающиеся вылезают на солнце и чаще попадаются людям.

В Челябинской области обитают несколько видов рептилий. Уж и медянка не представляют опасности для человека. Ядовитые особи — степная гадюка и обыкновенная гадюка. Биологи отмечают: полей в области много, поэтому чаще встречается именно степная гадюка. Самой редкой называют медянку.

«Ужи не опасны для человека, их легко узнать по ярким оранжевым пятнам на шее. Гадюки, напротив, ядовиты. Их можно отличить по зигзагообразной полосе вдоль спины. Рептилии часто прячутся в пнях и упавших деревьях. Перед тем как сесть на такое место, его нужно осмотреть»,— прокомментировал особенности рептилий биолог Алексей Яновский.

В мае, особенно в жаркие дни, змеи больше греются на открытых участках и активнее ищут пищу и партнера. Пик активности приходится на апрель и май. В это время у рептилий начинается брачный период, из-за чего они становятся нервнее и больше перемещаются. Поэтому их чаще можно заметить на тропах, у дорог и возле водоемов.

Тепло выводит змей из зимних укрытий и ускоряет их передвижение. В сухих солнечных местах они дольше сохраняют температуру тела, поэтому часто лежат на солнце.

Рекомендации спасателей напоминает gorsite.ru: если увидели змею, замрите и дайте ей возможность уползти. При угрозе нападения медленно отступайте назад, не делайте резких движений. Запрещено ловить пресмыкающееся. В случае укуса немедленно обратитесь за медицинской помощью.

В этом году на Южном Урале фиксировали, как прогреваются краснокнижные змеи-медянки. Это было в Чесменском районе.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-v-mae-2026-zmei-stali-aktivnee/

2026-05-18PKT10:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.
» В центре внимания. Молодежный образовательный форум
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.
» В центре внимания. Молодежный образовательный форум

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги