Фото: Рамиль Шаракаев, 2025 год

В Челябинской области в мае‑2026 змеи стали активнее.

В теплую погоду пресмыкающиеся вылезают на солнце и чаще попадаются людям.

В Челябинской области обитают несколько видов рептилий. Уж и медянка не представляют опасности для человека. Ядовитые особи — степная гадюка и обыкновенная гадюка. Биологи отмечают: полей в области много, поэтому чаще встречается именно степная гадюка. Самой редкой называют медянку.

«Ужи не опасны для человека, их легко узнать по ярким оранжевым пятнам на шее. Гадюки, напротив, ядовиты. Их можно отличить по зигзагообразной полосе вдоль спины. Рептилии часто прячутся в пнях и упавших деревьях. Перед тем как сесть на такое место, его нужно осмотреть»,— прокомментировал особенности рептилий биолог Алексей Яновский.

В мае, особенно в жаркие дни, змеи больше греются на открытых участках и активнее ищут пищу и партнера. Пик активности приходится на апрель и май. В это время у рептилий начинается брачный период, из-за чего они становятся нервнее и больше перемещаются. Поэтому их чаще можно заметить на тропах, у дорог и возле водоемов.

Тепло выводит змей из зимних укрытий и ускоряет их передвижение. В сухих солнечных местах они дольше сохраняют температуру тела, поэтому часто лежат на солнце.

Рекомендации спасателей напоминает gorsite.ru: если увидели змею, замрите и дайте ей возможность уползти. При угрозе нападения медленно отступайте назад, не делайте резких движений. Запрещено ловить пресмыкающееся. В случае укуса немедленно обратитесь за медицинской помощью.

В этом году на Южном Урале фиксировали, как прогреваются краснокнижные змеи-медянки. Это было в Чесменском районе.

