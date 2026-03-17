Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью.

Сегодня, 18 марта, в России отмечается 12-летие воссоединения с Крымом и Севастополем. Событие не осталось незамеченным южноуральскими представителями «Экспертного клуба Челябинской области». Депутаты, общественники и специалисты в разных отраслях отмечают, что уже сегодня Челябинская область является другом Крымской Республики, а в перспективе нас ждет развитие связей в самых разных отраслях.

Как отмечает член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко, связи Крыма с Южным Уралом прослеживаются еще с XIX века. Тогда в Челябинской области набирали резервистов для участия в Крымской войне между Российской империей и коалицией из османов, британцев, французов и итальянцев. Тогда же челябинские купцы взяли попечительство над семьями призывников-резервистов, добавляет эксперт. Сегодня память русских военнослужащих, принимавших участие в войне в Крыму, увековечена в различных мемориалах.

— Возвращение Крымского полуострова в состав России в марте 2014 года — это восстановление исторической справедливости, на основе волеизъявления абсолютного большинства его жителей, — подчеркнул Евгений Савченко.

Сразу после того, как Крым и Севастополь вернулись в состав России, Челябинская область активно включилась в выстраивание связей, что помогло полуострову существенно преобразиться за 12 лет. Советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Валеева в пример приводит появление новейшей трассы «Таврида», отреставрированные набережные, новые медицинские центры и легендарный Крымский мост.

— Челябинская область всегда славилась своей промышленностью, и наши предприятия участвуют в обеспечении стройки полуострова, но не менее важна гуманитарная составляющая. Мы регулярно обмениваемся делегациями, наши творческие коллективы выступают в Крыму, а крымские артисты радуют своим искусством челябинцев. Дети из Крыма отдыхают в наших оздоровительных лагерях, а южноуральцы с удовольствием открывают для себя обновленные крымские курорты.

К слову, в Республике Крым у Челябинска есть свой город-побратим — Армянск, напоминает председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов. Дважды в год общественники двух городов устраивают там совместные мероприятия по сохранению исторической памяти, установке мемориальных и архитектурных объектов.

Большую перспективу имеет совместное развитие туризма, обращает внимание Евгений Савченко. Крым и Челябинская область станут ближе уже этим летом.

— Идя навстречу запросам жителей Челябинской области, этим летом между Челябинском и Севастополем запустят прямой поезд № 193/194 «Таврия», который будет курсировать до черноморского побережья раз в неделю. Первые рейсы состоятся уже в мае текущего года, — говорит эксперт.

