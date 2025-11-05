Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.

Челябинская область поднялась на четвертую строчку рейтинга «Регион-НКО», который ежегодно составляет Общественная палата РФ совместно с агентством «РАЭКС-Аналитика». Этот успех — яркий показатель значительных достижений региона в развитии некоммерческого сектора, подчеркивают представители «Экспертного клуба».

— Челябинская область сегодня — это живая лаборатория социальных инноваций. Наши некоммерческие организации решают острые вопросы: поддерживают семьи с детьми, оказывают системную помощь пожилым и одиноким, реализуют экологические и патриотические проекты. Яркий пример — тысячи южноуральцев, которые благодаря НКО не просто получают помощь, а сами становятся волонтерами, организаторами, авторами новых проектов, — говорит председатель Общественной палаты РФ Николай Дейнеко.

Как уже сообщала «Губерния», при составлении рейтинга аналитики учитывали потенциал, масштаб, устойчивость, общественную значимость НКО, а также их взаимодействие с властью, СМИ, бизнесом и гражданами. Эксперты оценивали экономическую значимость некоммерческого сектора и полноту использования ресурсов для его развития.

Сегодня некоммерческие организации оказывают необходимую поддержку свыше 200 тысячам южноуральцев, регулярно собирают более двух тысяч тонн гуманитарной помощи, а предприятия направляют на благотворительность не менее двух миллиардов рублей. Ежегодно в Челябинской области реализуется порядка 400 социальных проектов при поддержке грантов губернатора и президентских грантов.

Советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Валеева отмечает, что выход на четвертую позицию в рейтинге — это общая победа, которая подтверждает, что, с одной стороны, наши НКО являются реальной движущей силой позитивных изменений в регионе, а с другой — на Южном Урале развита эффективная инфраструктура поддержки НКО. Так, только за последние пять лет финансовая помощь некоммерческим организациям в Челябинской области выросла в 15 раз.

— Некоммерческий сектор помогает решать самые острые социальные вопросы. НКО сегодня работают на самых сложных направлениях, куда зачастую не всегда могут оперативно дойти государственные институты, закрывая «социальные разрывы». Они рождаются из острой потребности и предлагают нестандартные, гибкие решения. Они тестируют модели, которые потом может масштабировать государство. Президентские и губернаторские гранты — это инвестиции в такие инновации, — подчеркивает Эльвина Валеева.

НКО Челябинской области играют важную роль в решении социальных проблем, внедрении новых подходов к адресной помощи и социальному сопровождению, добавляет эксперт Общественной палаты Республики Дагестан Фатима Нурмагомедова:

— Реализация более 400 социальных проектов ежегодно означает, что жители активно вовлечены в волонтерство, благотворительность, общественные инициативы. НКО становятся посредниками между обществом, бизнесом и властью, формируют культуру участия и взаимопомощи. Благодаря масштабности гуманитарных программ, проектам поддержки и социальным сервисам усиливается доверие между разными социальными группами, что способствует укреплению устойчивого и справедливого общественного устройства в регионе.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/society/1136759/