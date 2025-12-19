Обратная связь Вторник, 23 декабря, 01:10
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Тепло и морозы будут чередоваться в Челябинской области в конце декабря.

Тепло и морозы будут чередоваться в Челябинской области в конце декабря.

Завершится 2025 год снегопадами. Подробнее

| Общественная жизнь

В праздники южноуральцы посетят дом Деда Мороза и выйдут на «Забег обещаний»

В праздники южноуральцы посетят дом Деда Мороза и выйдут на «Забег обещаний»

Январские праздники в 2026 году будут рекордно длинными — с учетом выходного дня 31 декабря южноуральцы будут отдыхать 12 дней. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Приемная кампания — 2026 в ЮУрГУ: что нужно знать абитуриентам.

Южно-Уральский государственный университет уже готовится к приему нового поколения студентов.

Приемная кампания — 2026 в ЮУрГУ: что нужно знать абитуриентам. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 19.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!

Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто! Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Маркет Кидс — 2025.

В центре внимания. Маркет Кидс - 2025. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области работники ЗАГСов отмечают профессиональный праздник.

В Челябинской области работники ЗАГСов отмечают профессиональный праздник.

Ежедневно они регистрируют самые значимые события в жизни людей. Подробнее

| Общественная жизнь

Швейная фабрика Магнитогорска станет площадкой для творческих экспериментов.

Швейная фабрика Магнитогорска станет площадкой для творческих экспериментов. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Приемная кампания — 2026 в ЮУрГУ: что нужно знать абитуриентам.

Приемная кампания — 2026 в ЮУрГУ: что нужно знать абитуриентам.

Фото: Сергей Качко

Южно-Уральский государственный университет уже готовится к приему нового поколения студентов.

Приемная кампания — 2026 в ЮУрГУ: что нужно знать абитуриентам.

Южно-Уральский государственный университет уже готовится к приему нового поколения абитуриентов, а поступающие и их родители изучают нововведения, чтобы не упустить свой шанс поступления на желаемое направление. Рассказываем об основных изменениях в приемной кампании 2026 года.

В ряде направлений произошли корректировки: для специальностей из группы 11.03.00 (кроме 11.03.02), 12.03.00 и 13.03.00 вместо математики обязательным экзаменом стала физика.

Повышены минимальные пороги по ряду предметов, например: по истории, биологии, химии и иностранному языку — до 40 баллов, физике — до 41, информатике — до 46.

Всю актуальную информацию о приеме (бюджетные места, вступительные испытания, баллы, наличие общежитий) ЮУрГУ опубликует поэтапно: до 20 января — ключевые условия поступления, до 15 апреля — места по квотам, до 1 июня — расписание экзаменов и общежития.

Чтобы быть в числе первокурсников ЮУрГУ в 2026 году, важно внимательно следить за датами и новшествами приемной кампании на сайте вуза и в приемной комиссии университета. Кроме того, ЮУрГУ открывает запись на индивидуальные консультации по этой ссылке.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/priemnaya-kampaniya-2026-v-yuurgu-chto-nuzhno-znat-abiturientam/

2025-12-19PKT10:11:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.
» Россияне охвачены трендом ничегонеделания против тревоги.
» Оперативная обстановка.
» Афиша с 24 по 30 ноября 2025 года.
» В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.
» Россияне охвачены трендом ничегонеделания против тревоги.
» Оперативная обстановка.
» Афиша с 24 по 30 ноября 2025 года.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги