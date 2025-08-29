Обратная связь Вторник, 2 сентября, 06:05
Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Первые каникулы в школах Челябинской области начнутся 4 октября.

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Его итоги подведут уже в январе.

Фонд президентских грантов объявил о начале приема заявок на первый конкурс 2026 года, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Стоит отметить, что по итогам второго конкурса, проведенного Фондом президентских грантов в 2025 году, Челябинская область заняла первое место (без учета Москвы) по количеству победителей среди некоммерческих организаций»,

— отмечают в пресс-службе.

Заявки на новый конкурс принимаются до 23:30 (по Москве) 15 октября 2025 года.

Подать заявку можно на официальном сайте президентскиегранты.рф. Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 января 2026 года.

Получить консультацию можно в Фонде поддержки гражданских инициатив Южного Урала по телефону 8 (351) 220-74-20 и в управлении общественных связей правительства Челябинской области по телефону 8 (351) 263-38-34.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/startoval-priem-zayavok-na-pervyy-v-2026-m-godu-konkurs-prezidentskikh-grantov/

2025-09-01PKT14:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

