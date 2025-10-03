Обратная связь Понедельник, 6 октября, 23:48
Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 06 октября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 1 ° С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 92 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Ермолаева 34 с 09ч:30м до окончания

К.Маркса 32А – 2п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 32А – 2п с 9 до 14 часов

Уважаемые озерчане!

В связи с проведением ремонтных работ 06.10.2025 г. с 12.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект на перекрестке пр. Ленина - ул. Ермолаева.

Вниманию автомобилистов

В период до 15 октября 2025 года будут производиться ремонтно-строительные работы асфальтобетонного покрытия стоянок и тротуаров по улице Дзержинского 53а, 55а напротив магазинов «Пятерочка».

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути и убрать припаркованный транспорт на период работ.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 октября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без осадков, ночью и утром в горах местами туманы. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°,+3°, в горах и низинах до -8°, днём от +11° до +16°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: ночью в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°.

В связи с прогнозируемыми заморозками в воздухе и на почве до -6° повышается вероятность гибель плодов и овощей, образование морозобойных трещин и последующее снижение урожайности.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 6-10 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62157/

2025-10-06PKT09:59:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

