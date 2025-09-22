Обратная связь Среда, 24 сентября, 15:50
| Общественная жизнь

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире.

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире.

| Общественная жизнь

Южные виды движутся на север — что происходит с пауками в Челябинской области.

Южные виды движутся на север — что происходит с пауками в Челябинской области.

В регионе фиксируют рост появления пауков — эксперт успокаивает: паниковать не стоит, но нужно остерегаться крупных членистоногих. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции.

Кубок Егозы по маунтинбайку 2025: новые рекорды и яркие эмоции. Подробнее

| Общественная жизнь

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

В УрФО зафиксирован рекордный рост спроса на ИИ‑специалистов.

Искусственный интеллект покоряет рынок труда. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В Челябинской области проверят систему оповещения 1 октября.

В этот день завоют сирены и громкоговорители. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 22 по 28 сентября.

Афиша с 22 по 28 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

1. Сегодня среда 24 сентября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 20 ° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 60 %

• ветер Юго-западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Иртяшская 15-2п с 9 час до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Иртяшская 15-2п с 9 час до 14 часов

Вниманию озерчан!

В соответствии с постановлением № 2492 от 22 сентября 2025 г. Администрации Озерского городского округа подключение к теплу жилого фонда осуществляется с 23 сентября 2025 года.

Уважаемые озерчане!

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 сентября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с, днем до 15-16 м/с. Температура воздуха ночью +10°,+15°, днём +25°, +30°, в горах до +20°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек будет понижение уровней воды, уменьшение водности.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 3 класс пожарной опасности.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 117 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62063/

2025-09-24PKT09:46:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

