В Каслях состоялось торжественное открытие нового помещения городского архива.

В Каслях состоялось торжественное открытие нового помещения городского архива.

 Фото предоставлено администрацией Каслинского округа.

В Каслях состоялось торжественное открытие нового помещения городского архива.

Городской архив Каслей переехал из тесного цокольного помещения в специально оборудованное здание, где созданы современные условия для хранения документов. Переезд позволит сотрудникам работать эффективнее, а жителям — быстрее получать доступ к материалам.

Несколько лет назад плановая проверка Государственного комитета по делам архивов установила, что помещение каслинского архива не соответствует санитарным нормам и заполнено на 100%. Вскоре для архива нашли новое место — крыло бывшей школы № 24, где раньше размещалась детская школа искусств. Глава Каслинского района Игорь Колышев выделил из муниципального бюджета средства на разработку проектно-сметной документации. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера из областного бюджета была выделена дотация на капитальный ремонт здания и приобретение современных стеллажей.

На торжественном открытии присутствовали Игорь Колышев, председатель областного госкомитета по делам архивов Сергей Иванов и депутат Законодательного собрания Артемий Галицын, который отметил, что для него это событие имеет особое значение.

— Будучи студентом, я проходил практику в архиве и работал с уникальными материалами, в том числе с китайскими газетами, — рассказал депутат. — Я на собственном опыте знаю, как устроено архивное дело и насколько оно важно для сохранения нашей памяти и правды. Переезд в специально оборудованное здание — это настоящий прорыв для архивной службы Каслей.

Коллектив архива уже приступил к работе в новых стенах. Ожидается, что обновленное учреждение станет не только хранилищем документов, но и площадкой для проведения мероприятий.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138748/

2026-02-13PKT12:16:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

