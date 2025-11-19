Обратная связь Пятница, 21 ноября, 12:18
| Общественная жизнь

Таганайский лось-задира получил урок вежливости от старшего сородича.

Таганайский лось-задира получил урок вежливости от старшего сородича.

Эпичные кадры сняла фотоловушка, установленная на Откликном гребне. Подробнее

| Общественная жизнь

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Холодная воздушная масса заметно остудит воздух на севере Южного Урала 20 ноября.

Холодная воздушная масса заметно остудит воздух на севере Южного Урала 20 ноября.

На юге региона сохранится аномально теплая погода. Подробнее

| Общественная жизнь

Научную конференцию в Челябинске посвятят легендарному каслинскому павильону.

Научную конференцию в Челябинске посвятят легендарному каслинскому павильону.

Презентационная реплика чугунного павильона представлена на выставке «Чугунное кружево». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 20.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Новый аппарат ИВЛ поможет врачам Варны спасать детей, родившихся раньше срока.

Новый аппарат ИВЛ поможет врачам Варны спасать детей, родившихся раньше срока. Подробнее

| Общественная жизнь

Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

В списке победителей есть еще один челябинец. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

Фото: Евгений Аникиенко, «Южноуральская панорама»

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

На Всероссийской научной конференции «Гороховские чтения» в Челябинске состоялась презентация книги «Касли: чугунные покорители Южного Урала». Автором издания, вышедшего в серии «Путеводитель по истории Южного Урала», стал директор по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников. Книга посвящена одному из самых ярких эпизодов в истории каслинского литья — завоеванию Гран-при и Золотой медали чугунным павильоном, созданным мастерами из южноуральского городка Касли для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. В 2025 году исполняется 125 лет с этого знаменательного события.

Андрей Трушников отметил, что при подготовке книги он изучал архивные документы, статьи в газетах и журналах начала XX века, посетил музей каслинского литья в Каслях и Музей изобразительного искусства в Екатеринбурге, где сейчас выставлен знаменитый павильон.

— Конечно, моя работа — это не научный труд, а попытка привлечь внимание простых южноуральцев и гостей нашего края к его истории, дать им возможность прикоснуться к тому, что дало возможность маленькому южноуральскому городку прогреметь на весь мир, — говорит Андрей Трушников.

Книгу на научной конференции «Гороховские чтения» в Челябинске (событие, к слову, посвятили именно триумфу каслинских мастеров на выставке в Париже в 1900 году) представил профессор, доктор исторических наук Игорь Нарский.

— При написании этой книги применен журналистский подход, автор посетил практически все места, которые связаны с историей каслинского чугунного павильона. Книга отправляет читателя то в Касли, то в Екатеринбург, окунает его то в события начала XX века, то в годы после установления советской власти, когда павильон чуть не погиб, и раз за разом возвращает его в Париж, — рассказывает Игорь Нарский.

Также на «Гороховских чтениях» были представлены еще две новых научно-популярных книги. Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала — кандидат исторических наук Екатерина Шумская и краевед Владислав Демаков — представили книги «Одигитриевский женский монастырь в контексте российской истории» и «Семейные хроники: воспоминания Зои Федоровны Журба о своих родственниках».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137100/

2025-11-21

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

