Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

На Всероссийской научной конференции «Гороховские чтения» в Челябинске состоялась презентация книги «Касли: чугунные покорители Южного Урала». Автором издания, вышедшего в серии «Путеводитель по истории Южного Урала», стал директор по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников. Книга посвящена одному из самых ярких эпизодов в истории каслинского литья — завоеванию Гран-при и Золотой медали чугунным павильоном, созданным мастерами из южноуральского городка Касли для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. В 2025 году исполняется 125 лет с этого знаменательного события.

Андрей Трушников отметил, что при подготовке книги он изучал архивные документы, статьи в газетах и журналах начала XX века, посетил музей каслинского литья в Каслях и Музей изобразительного искусства в Екатеринбурге, где сейчас выставлен знаменитый павильон.

— Конечно, моя работа — это не научный труд, а попытка привлечь внимание простых южноуральцев и гостей нашего края к его истории, дать им возможность прикоснуться к тому, что дало возможность маленькому южноуральскому городку прогреметь на весь мир, — говорит Андрей Трушников.

Книгу на научной конференции «Гороховские чтения» в Челябинске (событие, к слову, посвятили именно триумфу каслинских мастеров на выставке в Париже в 1900 году) представил профессор, доктор исторических наук Игорь Нарский.

— При написании этой книги применен журналистский подход, автор посетил практически все места, которые связаны с историей каслинского чугунного павильона. Книга отправляет читателя то в Касли, то в Екатеринбург, окунает его то в события начала XX века, то в годы после установления советской власти, когда павильон чуть не погиб, и раз за разом возвращает его в Париж, — рассказывает Игорь Нарский.

Также на «Гороховских чтениях» были представлены еще две новых научно-популярных книги. Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала — кандидат исторических наук Екатерина Шумская и краевед Владислав Демаков — представили книги «Одигитриевский женский монастырь в контексте российской истории» и «Семейные хроники: воспоминания Зои Федоровны Журба о своих родственниках».

