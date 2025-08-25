Курс «История родного края» вводится в школах Челябинской области вместо обществознания.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

«Губерния» уже сообщала, что журналистам (на фото) представили новые учебные пособия для школьников. Как пояснил доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ, руководитель Ассоциации учителей истории и обществознания региона Вячеслав Кузнецов, предмет «История родного края» вводится во всех регионах страны по решению Минпросвещения РФ. Для учеников 5-7 классов урок заменит обществознание.

С 1 сентября в школах Челябинской области для учеников 5-7 классов появится новый курс «История нашего края» и учебное пособие по краеведению. Учебник и пособие смогли увидеть журналисты на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

По словам руководителя Ассоциации учителей истории и обществознания региона Вячеслава Кузнецова, идея изучать историю родного края не нова, но сейчас это уже не местная региональная инициатива, а федеральная. Изучать историю Южного Урала дети будут по интересным фактам. Внимание уделят даже этно-культурной истории, то есть национальному многообразию, обычаям народов Челябинской области, а также конфессиям, представленным в регионе.

— Новый курс называется «История нашего края». Именно так. Потому что он предназначен для изучения теми, кто, может быть, и не родился в данной области, но живет сейчас в ней, — пояснил Вячеслав Кузнецов и добавил, что новый курс заменит обществознание.

Работа над созданием учебника велась более двух лет. Об этом рассказала генеральный директор издательства «Край Ра» Елена Змиенко. Учебник хорошо иллюстрирован.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1135292/