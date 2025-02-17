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В школах Челябинской области сократят количество контрольных работ

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые стандарты образования

В России внесены изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. Новые стандарты обучения школьников начнут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Пожалуй, самое важное для самих школьников — определено максимальное количество контрольных и проверочных работ, в том числе ВПР. Оно не должно превышать 10% от всего объема учебного времени. Также определен перечень проверяемых требований к разным предметам, по каждому учебному предмету указан перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ и ЕГЭ.

В программы также внесено поурочное планирование по учебным предметам. Но за школами сохраняется право использовать по своему усмотрению часы резервных уроков.

Новые стандарты меняют правила преподавания истории и обществознания.

Так, с 1 сентября 2025 года историю в 5—7‑х классах школьники будут изучать по три урока в неделю. А с 1 сентября 2026 года изменения коснутся учеников 8‑х и 9‑х классов: восьмиклассники будут 34 часа изучать всеобщую историю и 68 часов — историю России, а девятиклассники — 23 часа всеобщую историю и 45 часов — историю России.

С 1 сентября 2025 года обществознание перестанут изучать в 6—7-х классах, а в 8—9‑х классах этот предмет останется. С 1 сентября 2026 года школьники будут изучать обществознание только в 9‑м классе.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-shkolakh-chelyabinskoy-oblasti-sokratyat-chislo-kontrolnykh-i-proverochnykh-rabot/