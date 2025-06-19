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Санкт-Петербургский госуниверситет поможет развивать науку в Челябинской области.

Соглашение между Челябинской областью и СПбГУ было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Главным направлением сотрудничества станет развитие межуниверситетского кампуса в Челябинске.

— Санкт-Петербургский университет известен большим количеством инновационных и современных идей. Поэтому уверен, что вместе сможем реализовать много чего интересного в нашем регионе, — акцентировал губернатор Алексей Текслер.

По словам ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева, вуз с 2020 года реализует программу «Менделеев», задача которой — разработка и реализация совместных с региональными вузами проектов.

— В СПбГУ большое внимание уделяется работе с субъектами Российской Федерации. Наша задача не просто оказывать им помощь, а повышать привлекательность родных регионов для молодых людей. Уверен, что участие Челябинской области в программе «Менделеев» будет иметь мультипликативный эффект, — сказал ректор СПбГУ Николай Кропачев.

По соглашению СПбГУ планирует предоставлять экспертную поддержку и разрабатывать технологические цепочки для предприятий Челябинской области, используя инфраструктуру кампуса в областях физики, материаловедения и биотехнологий. Предполагается также содействие развитию креативным индустриям, проведение научных исследований для предприятий Челябинской области на базе Научного Парка СПбГУ.

Вуз будет разрабатывать и внедрять сетевые образовательные программы бакалавриата и магистратуры, включая существующую магистратуру «Физика новых материалов и высоких технологий» на базе ЧелГУ. Также предполагается организация учебно-научных мероприятий для одаренных детей Челябинской области.

Также на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве современного рекреационного комплекса на Южном Урале.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133991/