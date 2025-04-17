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Общественники Челябинской области включатся в реализацию масштабных программ развития региона.

Выступая на заседании Общественной палаты Челябинской области, губернатор Алексей Текслер акцентировал, что в этом году в регионе запускается особо востребованная программа модернизации коммунальной инфраструктуры «Большой ремонт 74». Также ожидается интенсивная работа по благоустройству общественных пространств, строительству образовательных и медицинских организаций. Все эти проекты имеют значение для жителей Челябинской области. Губернатор призвал общественников активно включиться в их реализацию.

Стоит отметить, что Общественная палата Челябинской области на сегодняшний день входит в топ-10 федерального рейтинга. Южноуральские общественники оказывают поддержку гражданам, инициируют собственные проекты, востребованные для жителей.

По словам Алексея Текслера, запущенная программа модернизации инфраструктуры «Большой ремонт 74» касается в основном крупных проектов — обновление очистных сооружений, сетей водоотведения и водоснабжения, однако основная масса жалоб жителей приходится на внутридомовую инфраструктуру. В этой связи необходимо повысить эффективность работы управляющих компаний, приоритизировать ремонтные работы и устранять жалобы граждан.

Ранее представители «Экспертного клуба Челябинской области» отметили, что программа «Большой ремонт 74» станет инвестицией в здоровье южноуральцев и экономическое развитие региона.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132709/