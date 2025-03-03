Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Министр финансов Челябинской области усилит контроль за бюджетными расходами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым министром финансов Иваном Родионовым. Глава региона обозначил приоритеты работы министра, такие как обеспечение финансирования обновленных национальных проектов, выполнение социальных обязательств, укрепление доходной базы бюджета, реализация указов президента и повышение эффективности бюджетных расходов.

Напомним, Иван Родионов работает в областном министерстве финансов уже 20 лет. В течение десяти лет он занимал пост заместителя министра. С 10 января 2025 года Иван Родионов исполнял обязанности главы ведомства, а 25 февраля был официально назначен министром. Алексей Текслер отметил большой профессиональный опыт Ивана Родионова и выразил уверенность, что он справится с важными направлениями работы.

Алексей Текслер подчеркнул, что областной бюджет остается социально ориентированным. Более 70 процентов бюджета в этом году должно быть направлено именно на социальные нужды, что делает их финансирование главной задачей министерства. При этом необходимо уделить особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Напомним, в бюджете Челябинской области на 2025 год на поддержку участников СВО было предусмотрено около девяти миллиардов рублей. Недавно областные парламентарии одобрили предложение дополнительно профинансировать ряд социально значимых статей бюджета, включая поддержку участников СВО, за счет перевыполненного плана по доходам.

Также глава региона акцентировал внимание на реализации указов президента, связанных с индексацией заработных плат, и призвал уделить особое внимание предотвращению возможных нарушений в сфере финансов, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

— Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно. Только так можно обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета, — заявил Алексей Текслер.

Иван Родионов, в свою очередь, выразил благодарность за доверие и заявил, что готов взять ответственность за выполнение всех поставленных задач.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131759/