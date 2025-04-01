Фото: администрация Озерска

На Южном Урале расцвел экзотический банан.

В детском эколого-биологическом центре Озерска зацвели экзотические растения — банан, лимон и мандарин. В администрации города рассказали, что ботанический сад здесь существует уже 71 год, и год назад он вошел в состав федеральной сети ботанических садов России.

Уникальные экзотические растения были привезены в ботанический сад Озерска из разных экологических зон — тропиков, субтропиков и пустыни. Пополнить коллекцию удавалось также благодаря сотрудничеству с другими ботаническими садами страны. Так, например, немало растений было привезено сюда из главного ботанического сада Москвы, также из Сочи, Екатеринбурга и областной станции юных натуралистов Челябинска.

Для экзотов вроде бананов, лимонов и мандаринов в ботаническом саду удалось создать наиболее подходящие условия, так что этой весной они уже зацвели и начали радовать своими ароматами и красотой не только сотрудников сада, но и юных жителей Озерска, которые часто посещают ботанический сад с экскурсией.

Ранее стало известно, что редкие орхидеи коллекционера из Тулы украсят оранжерею межуниверситетского кампуса в Челябинске.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132414/