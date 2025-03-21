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На Южном Урале ликвидировали посылку с семенами огурцов из Германии.

Жителю Челябинской области пришли четыре посылки из Индии и Германии. Среди них — специи, крупы, орехи, финики и семена огурцов. Почти все отправления прошли таможенный контроль, кроме семян — их в Россию провозить запрещено.

Как пояснили в пресс-службе уральского Россельхознадзора, в соответствии с Федеральным законом № 206, статьей 22 семена или посадочный материал запрещено ввозить на территорию нашей страны в почтовых отправлениях, ручной клади или багаже.

Получателя посылки попросили уничтожить семена, что он и сделал.

Ранее огурцы и помидоры из Челябинской области получили право называться «Зеленым эталоном». Первый тепличный комплекс в регионе прошел процедуру сертификации на соответствие требованиям.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132158/