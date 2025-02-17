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На Южном Урале приступили к созданию асфальтированной дороги до нацпарка «Зигальга»

Сегодня к «Зигальге» ведет 30-километровая грунтовая дорога, которая нередко становится для туристов основной причиной, чтобы отказаться от путешествия к природным красотам. Но скоро туристам здесь обеспечат комфортную поездку.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, уже сейчас в поселке Тюлюк начались подготовительные работы к большому ремонту — сюда стягивается дорожная техника.

Отмечается, что к концу этого года дорожники сумеют проложить десять километров дороги ко входу в национальный парк «Зигальга». Полностью 30-километровую трассу здесь должны завершить к 2028 году.

Кстати, с 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что это меняет в части строительства и ремонта дорог.

— Особых изменений, мы продолжим развивать улично-дорожную сеть в регионе, но упор теперь будет в том числе на развитие туризма. Скажу, что все населенные пункты получат свою дорогу, которая ведет к точке притяжения туристов, — прокомментировал Алексей Нечаев.

Кроме дороги до нацпарка «Зигальга» должны также отремонтировать дороги на Зюраткуль и на ГЭС «Пороги»

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131371/