Линзовидные облака образовались над Зигальгой.

Накануне, 9 декабря, вечером сотрудники нацпарка «Зигальга» в Челябинской области наблюдали линзовидные облака.

Они могут напоминать слоеный торт или тарелку и остаются на месте, даже если дует сильный ветер. Как сообщили в телеграм-канале нацпарка, такие облака — одна из примет смены погоды.

«Эта картина — иллюстрация того, как хребет огибают воздушные потоки. У самой вершины, на гребне воздушной волны, воздух достигает точки росы — температуры, при которой водяной пар конденсируется, образуя облако. И там, где один воздушный фронт сменяет другой, образуются линзовидные облака»,

— рассказали представители нацпарка.

Погода в Челябинской области действительно меняется. На смену антициклону в регион пришел северный циклон с центром над Баренцевым морем. И умеренно морозная ясная погода сменилась теплой и облачной, местами с осадками. На запад сегодня может обрушиться треть месячной нормы снега.

Фото: телеграм-канал нацпарка «Зигальга»

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/linzovidnye-oblaka-obrazovalis-nad-zigalgoy/