Уважаемые абоненты!

Напоминаем, что в период осенней солнечной интерференции на приёмных антеннах земных станций возможны дополнительные помехи, создаваемые Солнцем. Ожидается влияние солнечной интерференции на приём сигналов:

— в период с 30 сентября по 12 октября 2026 года включительно, ежедневно в интервале с 10:04 до 10:12 по местному времени.

— в период с 8 октября по 17 октября 2026 года включительно, ежедневно в интервале с 11:05 до 11:19 по местному времени.

В указанные интервалы времени возможно кратковременное ухудшение работы спутниковой сети вплоть до полного пропадания сигнала. Это может проявляться в виде помех, «рассыпания» картинки или кратковременного пропадания телевизионного сигнала.

Спасибо за понимание!