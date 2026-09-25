Обратная связь Вторник, 29 сентября, 20:54
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Челябинский оперный театр стал символом возрождения культуры в послевоенные годы.

Театр радует зрителей яркими постановками уже 70 лет. Подробнее

| Общественная жизнь

В Магнитогорск со всей страны приехали участники детского экологического форума.

В Магнитогорск со всей страны приехали участники детского экологического форума. Подробнее

| Общественная жизнь

Уважаемые абоненты!

Уважаемые абоненты! Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Октябрь-2026 начнется с резкого похолодания в Челябинской области.

Октябрь-2026 начнется с резкого похолодания в Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

На въезде в Сатку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца.

На въезде в Сатку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.09.2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

МТС включила 5G в Челябинске на действующих частотах LTE.

Сеть заработала в шести районах города. Подробнее

| Общественная жизнь

Эрмитаж в 2027 году «переедет» в Челябинск.

Эрмитаж в 2027 году «переедет» в Челябинск. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Уважаемые абоненты!

Уважаемые абоненты!

 Уважаемые абоненты!

Напоминаем, что в период осенней солнечной интерференции на приёмных антеннах земных станций возможны дополнительные помехи, создаваемые Солнцем. Ожидается влияние солнечной интерференции на приём сигналов:

— в период с 30 сентября по 12 октября 2026 года включительно, ежедневно в интервале с 10:04 до 10:12 по местному времени.

— в период с 8 октября по 17 октября 2026 года включительно, ежедневно в интервале с 11:05 до 11:19 по местному времени.

В указанные интервалы времени возможно кратковременное ухудшение работы спутниковой сети вплоть до полного пропадания сигнала. Это может проявляться в виде помех, «рассыпания» картинки или кратковременного пропадания телевизионного сигнала.

Спасибо за понимание! 

2026-09-29PKT10:12:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Озёрск творческий. Концерт «Поэты Озёрска. Наследие».
» Южноуральский баянист вошел в число лучших в мире.
» В Челябинске линейки в школах пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов.
» Названы даты всех школьных каникул на 2026/2027.
» С Днём знаний!
» Южноуральцам разрешили предъявлять права и СТС через «Макс»
» Оперативная обстановка.
» Озёрск творческий. Концерт «Поэты Озёрска. Наследие».
» Южноуральский баянист вошел в число лучших в мире.
» В Челябинске линейки в школах пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов.
» Названы даты всех школьных каникул на 2026/2027.
» С Днём знаний!
» Южноуральцам разрешили предъявлять права и СТС через «Макс»

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги