Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцам разрешили предъявлять права и СТС через «Макс»

Правительство России утвердило возможность водителей предъявлять сотрудникам ГИБДД QR-код водительского удостоверения и свидетельство о регистрации автомобиля в мессенджере «Макс». Причем электронные документы будут действовать наравне с бумажными.

Техническая возможность для появления такой функции в мессенджере появится уже в ближайшее время, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Отметим, что в сервисе «Цифровой ID» мессенджера «Макс» можно предъявлять в электронном виде паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС. Минцифры отмечает, что электронная версия документов не замена их бумажной версии, а дополнение к ним.

Напомним, что с сентября 2026 года продавцы обязаны принимать такие цифровые данные для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями. Также через «Цифровой ID» можно подтверждать право на скидки или участие в бонусных программах магазина.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/