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В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.

В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.

Фото: Олег Каргаполов, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщает о сезонном повышении активности клещей, которое совпадает с пиком сбора грибов. Жителям региона напоминают о правилах безопасности: носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных.

Особые рекомендации даны грибникам и садоводам. Первым — тщательно проверять собранные дары леса, вторым — проводить обработку приусадебных участков от клещей.

Если укус произошел, важно как можно скорее обратиться к врачу (в будни — в поликлинику, в выходные — в травмпункт) и сдать клеща на анализ в специализированные лаборатории. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что главная защита от энцефалита — вакцинация, информация о которой доступна в медучреждениях по месту жительства.

Как ранее сообщала «Губерния», с начала теплого сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 10 тысяч южноуральцев — почти в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. Однако каждый третий клещ, снятый с человека, оказался заражен боррелиозом.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142991/

2026-08-27PKT10:22:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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