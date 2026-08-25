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Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.

Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.

На внешних продовольственных рынках Челябинская область демонстрирует уверенный рост. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства региона, за семь месяцев 2026 года объем агроэкспорта региона достиг 176,5 миллиона долларов — это на 32,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером стал зерновой сегмент: поставки зерновых культур выросли в 5,1 раза благодаря увеличению экспорта пшеницы, ячменя, риса, гречихи, кукурузы, овса и ржи.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой, рост объясняется как увеличением физических объемов поставок в два раза, так и расширением товарной линейки. Как недавно сообщала «Губерния», выпуск пищевых продуктов на Южном Урале вырос почти на 9%, напитков — на 24%. Регион лидирует по производству макарон в стране, входит в число лидеров по производству муки и круп.

— Продолжаем адресно работать с импортерами и экспортерами, создаем возможности выйти на международные рынки, — подчеркнула она.

Мясной сегмент укрепился за счет роста поставок мяса птицы в 2,4 раза, поставки напитков выросли на 61,6%, а продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — на 25,4%.

Южноуральские бренды сегодня известны в 33 зарубежных странах. Ключевые направления — Казахстан, Киргизия, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Регион осваивает новые рынки: впервые на выставке «Агро-2026» состоялись переговоры с покупателями из Афганистана. Кроме того, в 2026 году область посетили делегации КНР, Колумбии, Уганды и Таиланда, для которых провели презентации экспортного потенциала на ведущих предприятиях региона. Всего прошло около 300 деловых встреч с иностранными партнерами.

Развитию экспорта способствует и модернизация инфраструктуры: идет строительство элеваторов в Увельском и Нагайбакском округах, планируется создание маслоэкстракционных заводов. Сельскохозяйственными предприятиями заключены соглашения о льготных кредитах на 4,3 миллиарда рублей.

Напомним, ранее в интервью «Губернии» заместитель губернатора - министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал о пути развития агропромышленного комплекса. По его словам регион стремится экспортировать за рубеж все больше продукцию с высокой добавленной стоимостью.

— Все идет к тому, чтобы основная добавленная стоимость, которая достигается за счет реализации переработанной продукции, оставалась в регионе. Сырьем торговать, может быть, иногда выгодно, но это недальновидно. Всю маржу надо оставлять себе, — отмечал он.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142966/

2026-08-26PKT13:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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