Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Агроэкспорт Челябинской области охватил 35 стран и достиг 280 млн долларов.

Развитие отрасли оценили по итогам 2025 года.

Объем вывоза продукции агропромышленного комплекса региона превысил плановые ориентиры и достиг 280 миллионов долларов. Об этом губернатор Алексей Текслер доложил на совещании с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым, где обсуждалось развитие экспортного направления АПК в 2025 году. Данные приводит пресс-служба главы региона.

Как подчеркнул Алексей Текслер, сельское хозяйство Южного Урала демонстрирует устойчивый рост. В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур. При этом область традиционно входит в число лидеров страны по выпуску продуктов с длительным сроком хранения: муки, макарон, круп — все это открывает дополнительные возможности для поставок как внутри России, так и за рубеж.

«Развитие агроэкспорта стало для нас ключевой задачей. Это важно для устойчивости всего сектора и для повышения маржинальности реализации продовольствия»,— отметил губернатор.

Для поддержки местных производителей в регионе действуют специальные меры, включая программу компенсации части капитальных затрат. За последние два года на эти цели направили более 1,1 миллиарда рублей. Все проекты, получившие поддержку, ориентированы на внешние рынки.

География поставок челябинской продукции расширилась до 35 стран. Основным партнером остается Казахстан, также укрепляются позиции на азиатских рынках. Регион последовательно осваивает новые зарубежные направления, делая ставку на товары с высокой добавленной стоимостью: муку, крупы, макаронные и кондитерские изделия, напитки, мясную и масложировую продукцию.

Важную роль в успехе играет логистика. Учитывая удаленность региона от морских портов, экспортерам компенсируют транспортные издержки, помогая выстраивать новые маршруты в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

В 2026 году, как отметил Алексей Текслер, у региона хорошие перспективы: все намеченные планы по развитию агропромышленного комплекса будут реализованы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/agroeksport-chelyabinskoy-oblasti-okhvatil-35-stran-i-dostig-280-mln-dollarov/