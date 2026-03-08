1 марта 2026 года жители Озёрска стали свидетелями яркого музыкального события – большого юбилейного концерта, прошедшего во Дворце культуры «Строитель». Этот вечер стал настоящим праздником искусства и творчества, посвященным полувековой истории коллектива.

На юбилейной сцене звучали шедевры мировой музыкальной классики и современные композиции, которые органично переплелись в виртуозном исполнении участников оркестра. Руководил концертом бессменный дирижер, душа и вдохновение коллектива – Заслуженный работник культуры РФ Борис Борисов, который на протяжении десятилетий задавал тон и объединял артистов в едином гармоничном порыве.

Торжественный вечер украсили выступления почетных гостей "золотого" юбилея. Среди них – Заслуженная артистка РФ Наталья Карлова из Екатеринбурга, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Ольга Вутирас и Павел Межов (г. Екатеринбург), Людмила Разумкова-Дудинова (г. Санкт-Петербург). Каждый из приглашенных музыкантов внес свою частичку в атмосферу праздника, подарив зрителям незабываемые эмоции.

Вашему вниманию - телеверсия концерта "50 лет в ритме России".