Озёрск музыкальный.

9 сентября во Дворец культуры «Строитель» состоялся праздничный концерт оркестра русских народных инструментов «Россияне» «Музыка на бис!», посвящённый открытию 49-го творческого сезона коллектива. Вашему вниманию - телеверсия концерта.
фиша с 8 по 14 сентября 2025 года. О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
В центре внимания. Голосование по отбору общественных территорий благоустройства на реализацию в 2026 году.
