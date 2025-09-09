Обратная связь Четверг, 11 сентября, 11:41
Озёрск музыкальный.

Озёрск музыкальный.

9 сентября во Дворец культуры «Строитель» состоялся праздничный концерт оркестра русских народных инструментов «Россияне» «Музыка на бис!», посвящённый открытию 49-го творческого сезона коллектива. Вашему вниманию - телеверсия концерта.

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

