В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.

Геомагнитные бури являются результатом солнечных вспышек, которые выбрасывают в космос огромное количество плазмы в виде потока ионизированных частиц.

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что завтра, 26 ноября 2025 года, Землю ожидает мощная магнитная буря. Она способна оказать влияние на здоровье и самочувствие метеозависимых людей, поэтому им необходимо выполнять в этот день ряд рекомендаций.

В конце ноября на Землю обрушится мощный космический шторм. Уровень возмущения во время магнитной бури завтра будет G1. Те, кто чувствителен к изменениям погоды, могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность и другие симптомы.

О том, как минимизировать последствия магнитной бури, рассказывают наши коллеги из ГТРК «Южный Урал». В такие дни желательно хорошо выспаться, побольше пить воды, заняться медитацией или йогой. А главное надо постараться находиться в спокойной обстановке, избегать раздражителей и сильного шума.

Как ранее сообщала «Губерния», геомагнитные бури, возникшие в результате солнечных вспышек, выбрасывают в космос огромное количество плазмы в виде потока ионизированных частиц. При попадании в атмосферу планеты эти солнечные частицы не только влияют на самочувствие людей, но даже нарушают работу систем связи.

