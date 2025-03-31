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Весь апрель челябинцев ждут магнитные бури.

Возмущения начнутся уже на этой неделе.

В апреле челябинцам нужно приготовиться к магнитным бурям: они будут бушевать с 5 апреля до конца месяца, об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

У метеозависимых возможны головные боли и плохое самочувствие. Астрофизики отмечают, что в этом месяце будут только слабые бури.

За последние дни на Солнце зафиксировали рост числа вспышек. Только с 28 по 31 марта произошло более 50 вспышек, в том числе сильные.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ves-aprel-chelyabintsev-zhdut-magnitnye-buri/