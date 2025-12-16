Обратная связь Четверг, 18 декабря, 21:06
Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!

| Общественная жизнь

В Челябинской области работники ЗАГСов отмечают профессиональный праздник.

| Общественная жизнь

Швейная фабрика Магнитогорска станет площадкой для творческих экспериментов.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Генконсул КНР призвал уральский бизнес смелее сотрудничать с Китаем.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Неправильное согревание после мороза приводит к некрозу.

| Общественная жизнь

Челябинская область стала одним из лидеров нового экологического рейтинга России.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

На нашем сайте и в https://vk.com/rir_online  в ВК появился специальный раздел.

Нажмите на кнопку «Узнать об отключениях»

Введите ваш адрес

Если идут ремонтные работы на сетях, информация об этом будет указана. Когда они завершатся, данные исчезнут.

Как это работает

В нашу диспетчерскую службу поступает информация от ММПКХ о проведении работ. Данные заносим в программу, после чего они автоматически появляются на сайте и в чат-боте.

Ссылка на сайт: https://rirenergy.ru/customers/planovye-otklyucheniya-gvs/index.php

