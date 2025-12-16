

Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!

На нашем сайте и в https://vk.com/rir_online в ВК появился специальный раздел.

Нажмите на кнопку «Узнать об отключениях»

Введите ваш адрес

Если идут ремонтные работы на сетях, информация об этом будет указана. Когда они завершатся, данные исчезнут.

Как это работает

В нашу диспетчерскую службу поступает информация от ММПКХ о проведении работ. Данные заносим в программу, после чего они автоматически появляются на сайте и в чат-боте.

Ссылка на сайт: https://rirenergy.ru/customers/planovye-otklyucheniya-gvs/index.php

