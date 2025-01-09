Малый бизнес Челябинской области может перейти на автоматический расчет налогов

У нового налогового режима для малого бизнеса несколько преимуществ. Так, в большинстве случаев он отменяет налоговую отчетность и отчетность в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Также малым предприятиям, которые переходят на автоматизированную упрощенку, не нужно уплачивать страховые взносы. Все социальные гарантии в этом случае обеспечиваются из бюджета.

Что касается налога, то он рассчитывается автоматически налоговой службой. При этом малому предприятию не нужно отслеживать сроки подачи документов, а также постоянно следить за изменением их форматов.

Информация предаставлена : https://gubernia74.ru/articles/society/1130483/