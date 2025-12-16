Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Швейная фабрика Магнитогорска станет площадкой для творческих экспериментов.

В Магнитогорске представят проектные идеи арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале по реконструкции здания бывшей швейной фабрики с сохранением идентичности места, разработкой экспозиционных решений и цифрового образа архитектуры. Созданием проектов занималось творческое объединение «Швейка». Как рассказали в Центре проектного развития, с сентября по декабрь участники собирали архивы, артефакты и истории фабрики. Теперь эта коллекция станет основой для будущих арт-проектов.

Публичная презентация проектов первых участников арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале состоится в библиотеке Крашенинникова. Гости смогут познакомиться с предложениями резидентов, обсудить их и, при желании, присоединиться к рабочей группе «Швейка», заполнив специальную форму. Арт-резиденция в Магнитогорске будет работать до июня 2026 года, и созданные проекты будут доступны для публики как во время работы резиденции, так и после ее завершения.

Как рассказывается в материалах из открытых источников, Магнитогорская швейная фабрика, или «Швейка», выросла из небольшой мастерской 1932 года, специализирующейся на спецодежде для рабочих ММК. Фабрика прошла через военные годы, обеспечивая армию обмундированием, расширялась и модернизировалась, выпуская новые модели благодаря сотрудничеству с передовыми институтами моды. В 70-е годы «Швейка» стала одним из лидеров по производству модной одежды в регионе, предлагая широкий ассортимент стильных вещей из различных материалов — от болоньи до заменителя кожи. Снижение объемов производства началось в 1994 году, а позже фабрика прекратила свою работу.

Ранее по программе арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале в выставочном зале музея Ильменского заповедника открылась уникальная инсталляция «Биостанция».

