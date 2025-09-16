Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

Для подростков в Челябинске стартовал проект, который поможет определиться с профессией.

Руководитель некоммерческой организации в Челябинске запустила бесплатный проект для подростков, который поможет определиться с будущей. профессией и даже выстроить свою «маршрутную карту» жизненных целей. Участие в проекте по результатам отбора примут 18 подростков. Каждый из них получит по пять индивидуальных консультаций от психологов, также проектом предусмотрены командные мероприятия, включая посещение подростками семи предприятий и творческих площадок Челябинской области.

Известно, что проект «Моя жизнь – мой выбор: Маршрутная карта профессионального и жизненного пути» от директора АНО Центр «Ваша опора» Юлии Путиловой будет реализован на губернаторский грант. Отборочный проект этапа уже стартовал, подростки активно подают заявки. Результаты отбора будут объявлены 20 сентября с учетом онлайн-регистрации. Первым этапом станет встреча с подростками — открытый тренинг-знакомство, которой пройдет в Штабе общественной поддержки. По итогам этой встречи и будут отобраны 18 участников проекта, как рассказали «Губернии» организаторы.

Отметим, что грантовую поддержку по итогам первого конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО и активных граждан 2025 года получили 118 проектов, включая 46 проектов от инициативных жителей региона. Так, например, среди других проектов от физических лиц, получивших поддержку, — школа для родителей «Воспитание сердцем» от общественницы Дарьи Фадеенковой. Инициатива предполагает курс лекций для родителей, а также встречи с партнерами проекта. Ожидается, что участники курса по итогу смогут лучше понимать психологию супружеских отношений и детскую психологию.

Также активист Светлана Волобуева получила грантовую поддержку на проведение обучающего курса по мобильной съемке и сценической речи для школьников и студентов. Задача — познакомить молодежь с профессиями и специальностями в сфере культуры.

Все перечисленные проекты должны быть реализованы в течение сентября 2025 года — марта 2026-го.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1135768/