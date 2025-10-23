Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее.

С 1 января 2026 года в России перестанут автоматически продляться водительские удостоверения. Об отмене инициативы, позволявшей использовать права с истекшим сроком еще три года, сообщают в ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбоя Зокирова.

Автопродление будет действовать до конца этого года, а права, истекающие 31 декабря 2025 года, будут действительны до 30 декабря 2028 года.

С нового года владельцам документов потребуется проходить стандартную процедуру замены в ГИБДД заранее. Разрешается сделать это и позже даты истечения, главное — не управлять автомобилем с просроченными правами. За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины.

Стандартный срок действия водительского удостоверения, не учитывая период автопродления, составляет 10 лет.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/avtoprodlenie-voditelskikh-prav-v-rossii-prekratitsya-s-2026-goda/