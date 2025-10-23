Обратная связь Суббота, 25 октября, 05:01
Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее. Подробнее

Более 50 учебных заведений участвуют в выставке «Абитуриент» в Челябинске.

Оперативная обстановка.

С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей.

Рост составит почти 21% и повлечет за собой увеличение ряда выплат. Подробнее

Новый скоростной электропоезд сделает путь из Челябинска в Курган еще быстрее.

Скоростной электропоезд свяжет Курган и Челябинск. Подробнее

Оперативная обстановка.

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Подробнее
Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее.

С 1 января 2026 года в России перестанут автоматически продляться водительские удостоверения. Об отмене инициативы, позволявшей использовать права с истекшим сроком еще три года, сообщают в ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбоя Зокирова.

Автопродление будет действовать до конца этого года, а права, истекающие 31 декабря 2025 года, будут действительны до 30 декабря 2028 года.

С нового года владельцам документов потребуется проходить стандартную процедуру замены в ГИБДД заранее. Разрешается сделать это и позже даты истечения, главное — не управлять автомобилем с просроченными правами. За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины.

Стандартный срок действия водительского удостоверения, не учитывая период автопродления, составляет 10 лет.

