Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей.

Рост составит почти 21% и повлечет за собой увеличение ряда выплат.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен с 1 января 2026 года на 20,7% и составит 27 093 рубля в месяц. Решение приняли на заседании 22 октября депутаты Госдумы РФ.

Поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» предусматривают значительное увеличение показателя — почти на 21% по сравнению с текущим уровнем. На эти цели в федеральном бюджете на 2026 год заложено 71,9 миллиарда рублей.

Повышение МРОТ повлечет за собой рост доходов граждан в нескольких ключевых направлениях. Будет произведен пересмотр окладов и надбавок: вырастет плата за ночные смены, сверхурочную работу, работу в праздничные дни, а также доплаты за совмещение профессий.

Увеличится размер больничных выплат, рассчитываемых исходя из МРОТ. Также будет произведена индексация алиментов, поскольку их размер привязан к доходу родителя.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/s-1-yanvarya-2026-goda-mrot-v-rossii-uvelichitsya-do-27-tysyach-rubley/