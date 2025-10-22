Обратная связь Пятница, 24 октября, 07:26
| Общественная жизнь

С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей.

Рост составит почти 21% и повлечет за собой увеличение ряда выплат. Подробнее

| Общественная жизнь

Новый скоростной электропоезд сделает путь из Челябинска в Курган еще быстрее.

Скоростной электропоезд свяжет Курган и Челябинск. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

| Общественная жизнь

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

| Общественная жизнь

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

На портале «Госуслуги» собраны все доступные инструменты борьбы с киберпреступниками. Подробнее

| Общественная жизнь

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады.

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Рост составит почти 21% и повлечет за собой увеличение ряда выплат.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен с 1 января 2026 года на 20,7% и составит 27 093 рубля в месяц. Решение приняли на заседании 22 октября депутаты Госдумы РФ.

Поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» предусматривают значительное увеличение показателя — почти на 21% по сравнению с текущим уровнем. На эти цели в федеральном бюджете на 2026 год заложено 71,9 миллиарда рублей.

Повышение МРОТ повлечет за собой рост доходов граждан в нескольких ключевых направлениях. Будет произведен пересмотр окладов и надбавок: вырастет плата за ночные смены, сверхурочную работу, работу в праздничные дни, а также доплаты за совмещение профессий.

Увеличится размер больничных выплат, рассчитываемых исходя из МРОТ. Также будет произведена индексация алиментов, поскольку их размер привязан к доходу родителя.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/s-1-yanvarya-2026-goda-mrot-v-rossii-uvelichitsya-do-27-tysyach-rubley/

