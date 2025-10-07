Обратная связь Четверг, 9 октября, 21:46
В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее

В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск.

Оперативная обстановка.

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря Подробнее

О горах и людях!

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно.  Подробнее

Оперативная обстановка.

На Таганае обнаружили редкий белоснежный гриб.

Это новый вид для национального парка. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
Оперативная обстановка.

Сегодня четверг 09 октября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -2°С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

В сетях холодного водоснабжения:

Монтажников 52-1п, Луначарского 9-1п, 21-3п с 9 до 12 часов

Дзержинского 38, Семенова 8-1п с 9 до 13 часов

К Маркса 2-8,9п с 13 до окончания

2 В сетях электроснабжения:

Бажова 2, 4, 6, 8; Строительная 45; Свердлова 34, 36, 38. Чапаева 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Торговый проезд 2,4; Кирова 11, 13. с 10 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Гайдара 24-10п с 9 до окончания

Монтажников 52-1п, Луначарского 9-1п, 21-3п, К Маркса 20-6п с 9 до 12 часов

Дзержинского 38, Семенова 8-1п с 9 до 13 часов

К Маркса 2-8,9п с 13 до окончания

Вниманию автомобилистов!

В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 09.10.2025 г., с 10.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект на перекрестке ул. Кирова - ул. Строительная.

В период до 15 октября 2025 года будут производиться ремонтно-строительные работы асфальтобетонного покрытия стоянок и тротуаров по улице Дзержинского 53а, 55а напротив магазинов «Пятерочка».

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств убрать припаркованный транспорт на период работ.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 октября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью от -2° до +3°, в горах и низинах до -8°, днём от +13° до +18°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62184/

2025-10-09PKT09:52:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

