2025-10-09PKT09:52:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Сегодня четверг 09 октября 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -2°С • атмосферное давление 748 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 98% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения В сетях холодного водоснабжения: Монтажников 52-1п, Луначарского 9-1п, 21-3п с 9 до 12 часов Дзержинского 38, Семенова 8-1п с 9 до 13 часов К Маркса 2-8,9п с 13 до окончания 2 В сетях электроснабжения: Бажова 2, 4, 6, 8; Строительная 45; Свердлова 34, 36, 38. Чапаева 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Торговый проезд 2,4; Кирова 11, 13. с 10 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Гайдара 24-10п с 9 до окончания Монтажников 52-1п, Луначарского 9-1п, 21-3п, К Маркса 20-6п с 9 до 12 часов Дзержинского 38, Семенова 8-1п с 9 до 13 часов К Маркса 2-8,9п с 13 до окончания Вниманию автомобилистов! В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 09.10.2025 г., с 10.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект на перекрестке ул. Кирова - ул. Строительная. В период до 15 октября 2025 года будут производиться ремонтно-строительные работы асфальтобетонного покрытия стоянок и тротуаров по улице Дзержинского 53а, 55а напротив магазинов «Пятерочка». Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств убрать припаркованный транспорт на период работ. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 октября 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -2° до +3°, в горах и низинах до -8°, днём от +13° до +18°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62184/

