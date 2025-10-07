Оперативная обстановка.

Сегодня четверг 09 октября 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -2°С
• атмосферное давление 748 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 98%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (без пострадавших).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
В сетях холодного водоснабжения:
Монтажников 52-1п, Луначарского 9-1п, 21-3п с 9 до 12 часов
Дзержинского 38, Семенова 8-1п с 9 до 13 часов
К Маркса 2-8,9п с 13 до окончания
2 В сетях электроснабжения:
Бажова 2, 4, 6, 8; Строительная 45; Свердлова 34, 36, 38. Чапаева 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Торговый проезд 2,4; Кирова 11, 13. с 10 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Гайдара 24-10п с 9 до окончания
Монтажников 52-1п, Луначарского 9-1п, 21-3п, К Маркса 20-6п с 9 до 12 часов
Дзержинского 38, Семенова 8-1п с 9 до 13 часов
К Маркса 2-8,9п с 13 до окончания
Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 09.10.2025 г., с 10.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект на перекрестке ул. Кирова - ул. Строительная.
В период до 15 октября 2025 года будут производиться ремонтно-строительные работы асфальтобетонного покрытия стоянок и тротуаров по улице Дзержинского 53а, 55а напротив магазинов «Пятерочка».
Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств убрать припаркованный транспорт на период работ.
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 октября 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью от -2° до +3°, в горах и низинах до -8°, днём от +13° до +18°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений.
