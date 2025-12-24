Обратная связь Пятница, 26 декабря, 20:27
Общественная жизнь

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

В отдельные районы вернутся осадки.

| Общественная жизнь

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль.

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Он будет работать ежедневно у нового комплекса «Метелица»

| Общественная жизнь

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

Сборник аутентичных рецептов разных регионов страны разработали специалисты Агентства стратегических инициатив.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране.

Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране.

Южноуральская красавица достигает 10 метров.

| Общественная жизнь

Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране.

Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране.

Южноуральская красавица достигает 10 метров. Подробнее

| Общественная жизнь

В поселке Черемшанка на месте пустыря построили современный Дом культуры.

В поселке Черемшанка на месте пустыря построили современный Дом культуры. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль.

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль.

Гирлянда — это электроприбор, который может замкнуть. И если после замыкания искра попадет на шторы, они моментально вспыхнут.

— Недопустимо прокладывать гирлянды по шкафам, по шторам и их основаниям. Ведь даже у сертифицированной продукции может случиться сбой, — обратил внимание в разговоре с «Губернией» заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов. — А некачественная продукция тем более таит в себе большую опасность. Даже если замкнет одна светодиодная лампочка, штора или тюль моментально воспламенятся.

Если отказать себе в удовольствии украсить окно невозможно, то Андрей Смирнов рекомендует вешать гирлянду на стекло. При этом так, чтобы до штор было расстояние минимум в 20 сантиметров.

Кроме того, сотрудник МЧС обратил внимание, что возможности гирлянды не предусматривают работу в круглосуточном режиме. Ни в коем случае нельзя ее оставлять включенной без присмотра.

— Но, к сожалению, многие жители совершают одну и ту же ошибку — включат на окне гирлянду и уходят гулять, — обратил внимание заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору. — Такое недопустимо. Зачем радовать прохожих, если покупали гирлянду для создания своего праздничного настроения?

Кстати, при покупке гирлянд Андрей Смирнов рекомендует в первую очередь обращать внимание на наличие сертификата. Если товар не сертифицирован, покупать гирлянду нельзя. А перед ее использованием важно внимательно ознакомиться с инструкцией.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137883/

2025-12-26

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

