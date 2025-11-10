Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Работать южноуральцам предстоит 56 дней из 90

Рабочая зима — 2026 будет самой короткой в Челябинской области за последние 20 лет.

Зимой в сезоне-2025/2026 в Челябинской области из 90 дней рабочими будут всего 56, выходными — 34. Это будет самая короткая рабочая зима за последние более чем 20 лет, передает ИА «Первое областное».

В последний раз с таким же количеством рабочих дней была зима сезона-2004/2005. В остальные годы количество рабочих дней варьировалось в пределах от 57 до 59.

И если рабочих дней предстоящей зимой будет минимум за 20 лет, то новогодние каникулы будут максимально длинными за последние 12 лет: они продлятся 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января включительно.

Если смотреть помесячно, то в декабре южноуральцев ждет 22 рабочих дня и 9 выходных, в январе — 15 рабочих и 16 выходных, в феврале — 19 рабочих и 9 выходных дней.

Кроме того, рабочая неделя в декабре перед длинными новогодними выходными будет двухдневной.

