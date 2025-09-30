Фото: ИА «Первое областное»

В конце октября южноуральцев ждет шестидневная рабочая неделя.

После работать придется всего три дня.

Готовы в октябре как следует поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть? Потому что в конце месяца всех, кто работает по графику 5/2, ждет шестидневная рабочая неделя. После — три подряд выходных. С чем это связано — в материале ИА «Первое областное».

4 ноября Россия отметит День народного единства. Праздник выпадает на вторник. Чтобы не прерывать рабочую неделю, выходной с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3-е. Таким образом, перед выходными, которые продлятся с 2 по 4 ноября, южноуральцев ожидает шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября включительно.

Следующие длинные выходные начнутся 31 декабря и продлятся до 11 января включительно.

