предоставлено ГУ МВД по Челябинской области

Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.

Новую схему обмана россиян придумали аферисты. Они звонят жертве и представляются судебными приставами, рассказывая о якобы имеющихся штрафах для автомобилистов. Далее предлагают проверить информацию на «Госуслугах» и выманивают коды доступа.

Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ, что следует из материалов МВД, на которые ссылается ТАСС. Аферисты действуют предсказуемо: звонят жертве, правдами и неправдами отправляют ее на сайт «Госуслуги».

При заходе на данный портал человеку отправляют код в СМС, который злоумышленники просят назвать. Делать этого ни в коем случае нельзя, потому что после этого мошенники получат доступ к вашей странице на «Госуслугах» и имеющимся там вашим документам. Значит, они могут и оформить на вас кредит, и списать средства с карты.

Как ранее сообщала «Губерния», жертвой аферистов едва не стала 65-летняя пенсионерка из Златоуста. Женщине позвонил якобы заместитель гендиректора предприятия, на котором она когда-то работала. Мужчина объяснил, что в компанию с проверкой пришли силовики, поскольку обнаружилась утечка данных. А она как экс-сотрудница может помочь предприятию своим участием в «секретном расследовании».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138361/