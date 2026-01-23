Обратная связь Вторник, 27 января, 13:43
В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.

Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.

Оперативная обстановка.

Афиша с 26 января по 1 февраля 2026 года.

Аномальные морозы сменятся теплом до −2 в конце января в Челябинской области.

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

Оперативная обстановка.

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.

предоставлено ГУ МВД по Челябинской области

Новую схему обмана россиян придумали аферисты. Они звонят жертве и представляются судебными приставами, рассказывая о якобы имеющихся штрафах для автомобилистов. Далее предлагают проверить информацию на «Госуслугах» и выманивают коды доступа.

Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ, что следует из материалов МВД, на которые ссылается ТАСС. Аферисты действуют предсказуемо: звонят жертве, правдами и неправдами отправляют ее на сайт «Госуслуги».

При заходе на данный портал человеку отправляют код в СМС, который злоумышленники просят назвать. Делать этого ни в коем случае нельзя, потому что после этого мошенники получат доступ к вашей странице на «Госуслугах» и имеющимся там вашим документам. Значит, они могут и оформить на вас кредит, и списать средства с карты.

Как ранее сообщала «Губерния», жертвой аферистов едва не стала 65-летняя пенсионерка из Златоуста. Женщине позвонил якобы заместитель гендиректора предприятия, на котором она когда-то работала. Мужчина объяснил, что в компанию с проверкой пришли силовики, поскольку обнаружилась утечка данных. А она как экс-сотрудница может помочь предприятию своим участием в «секретном расследовании».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138361/

