Мошенники бесконтактным способом украли деньги у пенсионерки из Озерска – женщина попала под психологический прессинг после звонка якобы из местной поликлиники с предложением пройти диспансеризацию.

Пенсионерка продиктовала номер СНИЛС, после чего ей позвонил «следователь из Роскомнадзора». Он сообщил, что ранее она была обманута, теперь необходимо вести запись разговора, и объяснил, как это сделать. На самом деле вместо этого пенсионерка включила демонстрацию экрана, в ходе которой собеседник видел все поступающие СМС-сообщения. Так аферисты получили доступ к личному кабинету на портале Госуслуг, где загрузили поддельную доверенность на распоряжение всеми счетами.

«Собеседник под предлогом вычисления мошенников попросил установить приложение удаленного доступа, о чем она даже не подозревала. После этого аферисты сообщили, что необходимо проверить наличие оформленных кредитов по данной доверенности. Для этого пенсионерке отправили 8 тыс. рублей, чтобы она купила смартфон с функцией NFC и установила то же самое приложение», – рассказали в ГУ МВД региона.

Таким образом, общая сумма ущерба составила 295 тыс. рублей личных сбережений. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://dostup1.ru/accident/Moshenniki-beskontaktnym-sposobom-ukrali-dengi-u-pensionerki-iz-Ozerska_183426.html