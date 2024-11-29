Аферисты отработали в Озерске новый способ, оставив женщину без 600 тыс.

Жительница Озерска перевела мошенникам 590 тыс. рублей через QR- код на экране банкомата.

В мессенджере ей пришло сообщение от пользователя с таким же именем и фотографией, как у ее руководителя. В переписке сообщалось, что скоро с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов, которому необходимо оказать содействие.

«Вскоре женщине поступил звонок в мессенджере от незнакомца, сообщившего, что через ее счет бухгалтерия списывает денежные средства, которые направляются на счет экстремистской организации, возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера, а в отношении нее пока что проводится проверка», – рассказали в ГУ МВД региона.

После этого ей по видеосвязи позвонил якобы другой сотрудник правоохранительных органов и для убедительности предоставил поддельное удостоверение. Он попросил приобрести беспроводное зарядное устройство и наушники, чтобы никто не слышал их дальнейший разговор, и убедиться в том, что у банкомата никого нет.

«Дальнейшие инструкции дал лжесотрудник банка, который был постоянно на связи, и с помощью демонстрации экрана женщина снимала QR-код на экране банкомата, через который мошенники получили ее личные накопления в размере 590 тыс. рублей», – добавили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

https://dostup1.ru/accident/Aferisty-otrabotali-v-Ozerske-novyy-sposob-ostaviv-zhenschinu-bez-600-tys_183004.html