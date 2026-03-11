В Челябинской области ужесточат правила замены лифтов.

В Челябинской области ужесточат правила замены лифтов.

Уже в 2026 году условия для жильцов домов, которые хотят обновить лифтовое оборудование в рассрочку, могут стать заметно строже. Подробнее

Сеем на рассаду в марте: достаем семена цветов, пряностей, томатов и других овощей.

Сеем на рассаду в марте: достаем семена цветов, пряностей, томатов и других овощей.

Один из важных моментов — рассчитать сроки посева культур. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Подробнее

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 12.03.2026 год. Подробнее

Памятка курящим.

Памятка курящим. Подробнее

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс. Подробнее
Сеем на рассаду в марте: достаем семена цветов, пряностей, томатов и других овощей.

 Фото: ИА «Первое областное»

Один из важных моментов — рассчитать сроки посева культур.

Каждый год весной мы снова превращаем свои подоконники в филиал ботанического сада. Рассада заполняет все горизонтальные поверхности, свободного места на окнах не остается. Но без этого никак — если хочешь получить ранний урожай, март для садовода месяц священный. Напомним, что и когда лучше сеять.

Первыми в списке идут перцы и баклажаны. Это настоящие тихоходы, всходят долго и развиваются медленно, поэтому тянуть с ними нельзя. С ними стараемся управиться в первой половине марта. С 15‑го по 25‑е число надо заняться высокорослыми томатами для теплицы. Для грунта детерминантные сорта можно посеять чуть позже — с 25 марта по 10 апреля.

В начале марта сеем лук-порей, сельдерей (и корневой, и черешковый) и базилик с мятой. Во второй половине месяца принимаемся за капусту — раннюю белокочанную, брокколи, цветную, кольраби.

Без цветов летом сад выглядит сиротливо. В марте мы сеем целую оранжерею. С 1‑го по 10‑е число — бегонию, гвоздику Шабо, вербену, пеларгонию. В середине месяца — львиный зев, душистый табак, циннию, декоративную капусту. А ближе к апрелю приходит очередь теплолюбивых быстрорастущих видов.

Главная мартовская проблема — короткий световой день. Солнца нашим питомцам катастрофически не хватает. Начинающие садоводы думают: поставил на подоконник — и порядок. Но рассада начинает тянуться, падать и болеть. Досвечиваем обязательно — минимум три часа утром и вечером. В пасмурные дни лампы можно не выключать вовсе.

Температура тоже важна. Когда всходы появляются, на ночь лучше устроить им прохладу — около +14...+16 градусов, днем можно до +22. И еще один момент: поливать предпочтительно ранним утром. Вечерний полив заставляет растения вытягиваться.

Для перцев и баклажанов условия особые. Им для прорастания нужно тепло — +22...+27 градусов, почва должна быть плодородной, с перегноем и песком. Пикировку они переносят плохо. Поэтому сеять их лучше сразу в отдельные стаканчики.

И последний совет, который усваивается через годы садоводства: не стоит гнаться за ранними сроками. Для нашего уральского климата лучше ориентироваться на конец марта. Тогда и урожай порадует, и растения будут крепкими, а не хилыми и бледными.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/seyat-na-rassadu-v-marte-dostaem-semena-tsvetov-pryanostey-tomatov-i-drugikh-ovoshchey/

2026-03-13PKT11:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В России авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места с 1 марта.
» К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В России авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места с 1 марта.
» К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения.

